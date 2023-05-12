Пять лет условно. Первый в России приговор за злоупотребления при гособоронзаказе вынесли в Батайске

В России вынесли первый приговор по делу о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.



Батайский городской суд приговорил руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина к пяти годам условно. Как выяснило следствие, Михалин два года умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.

«Столь мягкое наказание, вероятно, связано с полным признанием Михалиным своей вины, а также возмещением нанесенного ущерба», — уточнили в УФСБ.