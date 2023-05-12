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    Пять лет условно. Первый в России приговор за злоупотребления при гособоронзаказе вынесли в Батайске

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    В России вынесли первый приговор по делу о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

    Батайский городской суд приговорил руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина к пяти годам условно. Как выяснило следствие, Михалин два года умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.

    «Столь мягкое наказание, вероятно, связано с полным признанием Михалиным своей вины, а также возмещением нанесенного ущерба», — уточнили в УФСБ.

    Приговор вступил в законную силу.

    АО «ОКТБ «Вектор» работает с 2009 года. Специализация — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. По данным РБК, прибыль предприятия за 2015 год составила 12,8 млн руб.

    Уголовное наказание за срыв гособоронзаказа было введено в 2017 году, а с осени 2022 за это преступление могут приговорить к 10 годам колонии. При этом тюрьмы можно избежать, если нарушения добровольно устранены.

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    БизнесПриговорСрыв гособоронзаказа
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