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    Пробка на Московском шоссе отправила автобусы в объезд по М-11

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    Рейсовые автобусы будут объезжать многокилометровый затор на юге Петербурга по платной трассе М-11. Изменения внесены в трассы пяти маршрутов.

    Автобусы №№ 196, 179, 197, 192 и 388 в связи с задержками движения на Московском шоссе направили в объезд по трассе М-11 «Нева», сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». «Просим пассажиров учитывать данную информацию в планировании маршрута», — говорится в сообщении.

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    По данным «Яндекс.Пробок», затор на Московском шоссе в сторону Петербурга растянулся почти на 9 километров, начинаясь за пересечением с Колпинским шоссе. Пробка наблюдается и в обратную сторону — от КАД до Курьерского проезда, ее длина составляет порядка 4 километров.

    Напомним, что сейчас в городе проходит Петербургский международный юридический форум. В начале двенадцатого дня общая загруженность петербургских дорог составляла 8 баллов. Сейчас пробки снизились до 6 баллов.

    UPD. В настоящее время движение всех пяти автобусных маршрутов восстановили по действующим трассам, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». (Новость дополнена в 11:51.)

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