Водитель фуры на М-5 пытался напасть с бомбой на военных, охраняющих госграницу Белоруссии

Водитель большегруза попытался напасть на группу военнослужащих, которые принимают участие в усилении участков государственной границы Белоруссии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«Вчера вечером на участке автодороги М-5 ... была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств», — сказано в сообщении.
Инцидент произошёл на участке трассы, соединяющем Минск и Гомель. По данным ведомства, после нападения злоумышленник попытался скрыться, однако автомобиль блокировали. 51-летнего водителя задержали и передали правоохранителям. Никто из военнослужащих не пострадал. В произошедшем усматриваются признаки экстремизма.