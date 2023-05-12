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    Водитель фуры на М-5 пытался напасть с бомбой на военных, охраняющих госграницу Белоруссии

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    3 комментария

    Водитель большегруза попытался напасть на группу военнослужащих, которые принимают участие в усилении участков государственной границы Белоруссии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минобороны республики.

    «Вчера вечером на участке автодороги М-5 ... была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств», — сказано в сообщении.

    Инцидент произошёл на участке трассы, соединяющем Минск и Гомель. По данным ведомства, после нападения злоумышленник попытался скрыться, однако автомобиль блокировали. 51-летнего водителя задержали и передали правоохранителям. Никто из военнослужащих не пострадал. В произошедшем усматриваются признаки экстремизма.


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    Комментарии 3

    Гость12 Мая 2023 в 12:49
    Партизан?
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