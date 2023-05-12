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    Decathlon намерен продать несколько магазинов в России. Сделка уже одобрена

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    Одобрена заявка французского ретейлера спорттоваров Decathlon на продажу нескольких магазинов в России, сообщает 12 мая «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг. Решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

    Речь идет об активах, не являющихся стратегическими для компании, уточнили в министерстве. Decathlon сообщил о намерении продать пять наименее прибыльных магазинов в регионах.

    В собственности у Decathlon сегодня 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м — 25 гипермаркетов и один склад, сообщают «Известия». В марте 2022 площадок было 50.

    О том, что Decathlon начал поиски покупателя на бизнес в России, стало известно в январе. СМИ тогда писали, что ретейлер намерен продать бизнес целиком, однако может рассмотреть возможность реализации недвижимости отдельными лотами.

    Decathlon — один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров. Компанию в 1976 году основал Мишель Леклерк — его семья, а также семья его кузена Жерара Мюлье — основные владельцы сети. Семье Мюлье принадлежат также сети Auchan и Leroy Merlin, которые продолжают работать в России.

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