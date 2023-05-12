Decathlon намерен продать несколько магазинов в России. Сделка уже одобрена

Одобрена заявка французского ретейлера спорттоваров Decathlon на продажу нескольких магазинов в России, сообщает 12 мая «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг. Решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.



Речь идет об активах, не являющихся стратегическими для компании, уточнили в министерстве. Decathlon сообщил о намерении продать пять наименее прибыльных магазинов в регионах.