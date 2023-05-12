Трехлетнюю девочку с ожогом привезли в больницу из детского дома в Петербурге. Её самостоятельно лечили 10 дней

Следственный комитет проведет проверку действий сотрудников психоневрологического детского дома в Петербурге, где трехлетняя воспитанница получила ожоги во время купания.
В больницу ребенка привезли днем 10 мая с небольшим, но серьезным ожогом ступни, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая. По предварительной информации, сопровождающие признали, что девочка получила его еще 1 мая во время купания, но всё это время в детском учреждении пытались лечить ожог самостоятельно.
В получении ожога в самом детском доме винят медсестру, которая якобы недосмотрела за ребенком во время гигиенических процедур.