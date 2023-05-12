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    Трехлетнюю девочку с ожогом привезли в больницу из детского дома в Петербурге. Её самостоятельно лечили 10 дней

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    Следственный комитет проведет проверку действий сотрудников психоневрологического детского дома в Петербурге, где трехлетняя воспитанница получила ожоги во время купания.

    В больницу ребенка привезли днем 10 мая с небольшим, но серьезным ожогом ступни, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая. По предварительной информации, сопровождающие признали, что девочка получила его еще 1 мая во время купания, но всё это время в детском учреждении пытались лечить ожог самостоятельно.

    В получении ожога в самом детском доме винят медсестру, которая якобы недосмотрела за ребенком во время гигиенических процедур.

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