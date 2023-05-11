«Зенит» проведет чемпионский парад после матча с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о проведении чемпионского парада и фестиваля «Звезды футбольной столицы» 13 мая после матча с «Краснодаром».

Чемпионский автобус с командой проедет по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.

Фестиваль «Звезды футбольной столицы» стартует в 19:00 и продолжится во время всего парада. Всего будет пять остановок в знаковых для Петербурга точках: