    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    768мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.88eur82.89

    «Зенит» проведет чемпионский парад после матча с «Краснодаром»

    994
    4 комментария

    Футбольный клуб «Зенит» объявил о проведении чемпионского парада и фестиваля «Звезды футбольной столицы» 13 мая после матча с «Краснодаром».

    Чемпионский автобус с командой проедет по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.

    Фестиваль «Звезды футбольной столицы» стартует в 19:00 и продолжится во время всего парада. Всего будет пять остановок в знаковых для Петербурга точках:

    1. Медный всадник;

    2. Гостиный двор;

    3. Малая Конюшенная улица;

    4. Ростральные колонны;

    5. Петропавловская крепость.

    «На протяжении двух часов всех болельщиков, петербуржцев ждут развлечения, музыка, чемпионские конкурсы и подарки, художественные перформансы и золотой чемпионский аквагрим. Точный маршрут чемпионского парада и время прибытия команды на каждую из точек фестиваля будут опубликованы дополнительно», — заявили в «Зените».

    «Зенит» досрочно завоевал десятый в своей истории чемпионский титул 7 мая по итогам матча против «Спартака», который завершился победой петербуржцев со счетом 3:2.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость11 Мая 2023 в 23:56
    парад на т34?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close