«Зенит» проведет чемпионский парад после матча с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о проведении чемпионского парада и фестиваля «Звезды футбольной столицы» 13 мая после матча с «Краснодаром».
Чемпионский автобус с командой проедет по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.
Фестиваль «Звезды футбольной столицы» стартует в 19:00 и продолжится во время всего парада. Всего будет пять остановок в знаковых для Петербурга точках:
1. Медный всадник;
2. Гостиный двор;
3. Малая Конюшенная улица;
4. Ростральные колонны;
5. Петропавловская крепость.
«На протяжении двух часов всех болельщиков, петербуржцев ждут развлечения, музыка, чемпионские конкурсы и подарки, художественные перформансы и золотой чемпионский аквагрим. Точный маршрут чемпионского парада и время прибытия команды на каждую из точек фестиваля будут опубликованы дополнительно», — заявили в «Зените».
«Зенит» досрочно завоевал десятый в своей истории чемпионский титул 7 мая по итогам матча против «Спартака», который завершился победой петербуржцев со счетом 3:2.