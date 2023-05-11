    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    768мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.88eur82.89

    ВОЗ отменила статус ЧС по оспе обезьян

    390
    5 комментариев

    Оспа обезьян больше не считается чрезвычайной мировой ситуацией. С введения такого режима прошло меньше года.

    Официальное заявление глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сделал 11 мая. Он отметил, что решение отменить статус ЧС было рекомендовано ему комиссией по чрезвычайным ситуациям.

    «Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал Гебрейесус (цитата по РИА Новости).

    Оспа обезьян была объявлена ЧС летом прошлого года, когда количество заболевших в мире превысило 87 тысяч случаев заражений.

    5 мая ВОЗ также отменила статус ЧС для COVID-19.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close