ВОЗ отменила статус ЧС по оспе обезьян

Оспа обезьян больше не считается чрезвычайной мировой ситуацией. С введения такого режима прошло меньше года.

Официальное заявление глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сделал 11 мая. Он отметил, что решение отменить статус ЧС было рекомендовано ему комиссией по чрезвычайным ситуациям.

«Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал Гебрейесус (цитата по РИА Новости).

Оспа обезьян была объявлена ЧС летом прошлого года, когда количество заболевших в мире превысило 87 тысяч случаев заражений.