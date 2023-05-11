Убойные цены. «Черкизово» повышает цены на курицу вслед за «Северной»

Один из крупнейших производителей куриного мяса ТД «Черкизово» уведомил своих партнеров о повышении оптовых цен на куриное мясо (копия письма в адрес одной из петербургских сетей есть в распоряжении «Фонтанки»).



В нем компания сообщает, что с 1 июня 2023 года продукция под торговыми марками «Черкизово» и продукция под собственными торговыми марками сетей в категории курица средневзвешенно вырастет на 5,5%.

«Данный шаг вызван уходом с российского рынка ряда производителей оборудования и запчастей для убоя и переработки птицы, как следствие уменьшением доступности и ростом цен на оборудование и его комплектующие, по ряду позиций до двух раз», — объясняют в «Черкизово».