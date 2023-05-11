Убойные цены. «Черкизово» повышает цены на курицу вслед за «Северной»

Один из крупнейших производителей куриного мяса ТД «Черкизово» уведомил своих партнеров о повышении оптовых цен на куриное мясо (копия письма в адрес одной из петербургских сетей есть в распоряжении «Фонтанки»).
В нем компания сообщает, что с 1 июня 2023 года продукция под торговыми марками «Черкизово» и продукция под собственными торговыми марками сетей в категории курица средневзвешенно вырастет на 5,5%.
«Данный шаг вызван уходом с российского рынка ряда производителей оборудования и запчастей для убоя и переработки птицы, как следствие уменьшением доступности и ростом цен на оборудование и его комплектующие, по ряду позиций до двух раз», — объясняют в «Черкизово».
Кроме того, произошло повышение цен на транспортные услуги (до 6%) и упаковочные материалы до 20%. Также птицефабрики испытывают кадровый голод и вынуждены поднимать зарплаты. Затраты на производственный персонал в начале 2023 года выросли примерно 17% по отношению к этому же периоду прошлого года, говорят в «Черкизово», ожидая дальнейшего роста.
Нынешнее повышение покрывает только часть роста себестоимости. «Остальную часть роста себестоимости компания пока изыскивает возможность покрывать за счет внутренних резервов», — отмечают в «Черкизово».
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в течение апреля птицефабрика «Северная» подняла цены на свою продукцию на 10–20%, ретейлеры также сообщили о подорожании биржевой птицы. В самой «Северной» объясняли рост цен сложностями с обслуживанием импортного оборудования, а такде подорожанием логистических услуг, энергоносителей, вакцин, инкубационного яйца и т.д.