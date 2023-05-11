    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    768мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd76.69eur84.15

    «Это нарушает нашу обороноспособность». Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола в паспорте

    2529
    29 комментариев

    Глава СКР Александр Бастрыкин считает мошенничеством смену пола только в паспорте. Свою точку зрения на проблему он выразил 11 мая в рамках Петербургского международного юридического форума.

    По словам председателя СК, факт выдачи Европой льгот таким гражданам — проблема Европы. А вот юридическая смена пола без медицинского вмешательства, по мнению Бастрыкина, мошенничество. «Этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность», — цитирует главу ведомства ТАСС.

    При этом Бастрыкин уточнил, что имеет в виду тех, кто, сменив пол, избежал мобилизации. Он добавил, что теперь СК будет действовать с учетом новых реалий.

    Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что Минюст готовит законопроект, запрещающий смену пола в документах.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    Гость11 Мая 2023 в 19:36
    😁😂🤣🤦‍♂️
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close