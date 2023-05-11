«Это нарушает нашу обороноспособность». Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола в паспорте

Глава СКР Александр Бастрыкин считает мошенничеством смену пола только в паспорте. Свою точку зрения на проблему он выразил 11 мая в рамках Петербургского международного юридического форума.

По словам председателя СК, факт выдачи Европой льгот таким гражданам — проблема Европы. А вот юридическая смена пола без медицинского вмешательства, по мнению Бастрыкина, мошенничество. «Этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность», — цитирует главу ведомства ТАСС.

При этом Бастрыкин уточнил, что имеет в виду тех, кто, сменив пол, избежал мобилизации. Он добавил, что теперь СК будет действовать с учетом новых реалий.