Нейросеть клевещет? В Петербурге на световой проекции к 9 Мая увидели форму SS

В Петербурге разгорелся скандал вокруг световой инсталляции к Дню Победы. Пользователи соцсетей заметили, что форма «советского солдата» напоминает немецкую. Организаторы не согласны: делали, мол, с душой, а кто увидел нациста, тот сам виноват. И вообще все вопросы к искусственному интеллекту.



О размещении праздничной светоинсталляции с военным рассказало сообщество «Питер читает», которое позиционирует себя как «культурный блог». Как утверждалось в публикации, изображения появились на Троицком мосту, у станций метро «Василеостровская» и «Садовая», на набережной Обводного канала и в Полтавском проезде. В качестве подтверждения группа 9 мая выложила ролик, который набрал во «ВКонтакте» несколько сотен тысяч просмотров. Для группы в 20 с лишним тысяч участников результат, скажем прямо, неплох.





За несколько часов под постом с видео появилось несколько десятков комментариев. Если и попадалось там одобрительное «сердечко», то тут же тонуло в потоках проклятий, увещеваний и оскорблений. Причина очевидна: с разводного пролета Троицкого моста и с брандмауэров на благодарных потомков победителей смотрит солдат явно не в советской форме. Хуже того — до степени смешения схожей c немецкой.

Фотографии резко разлетелись по пабликам, в том числе украинским, где иронизировали над таким способом отметить День Победы. Скриншоты видео разместили у себя также директор фонда «Историческая память» Александр Дюков и глава Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев. Последний, судя по комментарию, увидел в инсталляции целенаправленную подрывную деятельность. Изображения он сопроводил кратким: «Ленинградское дело 2.0».

«Конечно, это форма SS, без сомнений. По силуэту костюма, по силуэту фуражки, по отложному воротничку, по характерно застроченным карманам посерединке в два шва. Петлиц, правда, не разобрать, но все остальное, мягко говоря, узнаваемо», — заявил в разговоре с «Фонтанкой» историк Клим Жуков. По его словам, прообразом фигуры военного явно послужила конкретная фотография: «У нас погон не было в начале войны, извините. И такого силуэта мундира у нас не могло быть в принципе. Если мы посмотрим на старую уставную форму, которая встретила 22 июня 1941 года, там у нас отложной воротник и пристроченный карман, да, но то совершенно другая форма. Если у нас отложной воротник 1943 года, то карман прорезной, а не пришивной. То есть ни туда, ни сюда».

Фото: Коллаж: Bundesarchiv, Bild 101III-Weyer-024–05A / Weyer / CC-BY-SA 3.0// кадр из видео/ «Питер читает»/vk.com Поделиться Поделиться





Журналисты сперва принялись «рвать на комментарии» комитет по энергетике, который обычно отвечает за светопроекции, и Мостотрест — ну потому что мост. В комитете уверенно сообщили, что к ним это изображение отношения не имеет. Свои проекции ко Дню Победы город действительно делал, их список опубликован в официальном телеграм-канале комитета — ни Троицкого моста, ни конкретного фото на них нет.





В паблике «Питер читает» в это время отбивались от проклятий в комментариях. Сперва даже довольно спокойно. Под сообщением «на иллюстрации считывается форма немецкого офицера… на мальчике считывается форма гитлерюгенда» и под просьбой раскрыть источник рисунка еще в час дня 9 мая администратор писал: «Художественное изображение а не историческое. Без какой-либо символики и отсылки. Собирательный образ, сделанный дизайнерами для нас. Но каждый видит то, что хочет видеть. Очень жаль, что вам кажется, что это форма народа-захватчика».



«Фонтанка» задала вопрос администраторам о том, не видят ли они сами сходства с немецкой формой и не ждут ли каких-то правовых последствий для себя. Попыталась также связаться с руководством через рекламного менеджера. Ответа долго не приходило, а днем 11 мая пост с видео удалили. В паблике появилось объяснение, что сама инсталляция «Питер Чтит» «задумывалась и была сделана только с любовью и уважением к этой дате» и «никогда и ни у кого не было и мысли осквернить память». «Люди, увидевшие посыл или связь с формой представителей фашистской Германии клевещут на эту память и создают конфликты, сталкивая лбами друг друга», — подчеркивает администрация (пунктуация сохранена. — Прим. ред.).



И наконец, стало понятно, откуда взялась сама картинка. «Изображение, которое вызвало столько споров было сгенерировано нейросетью по следующему запросу: victory day, family meeting of a soviet soldier, soviet poster style, minimum details, — пояснили в паблике. — И не имеет никакого отношения к открыткам и постерам фашистской Германии».



Вскоре после этого администрация ответила и «Фонтанке», в общих чертах повторив свой объяснительный пост, а вопрос о правовых последствиях оставив без комментариев. Кроме того, подтвердила, что «при проверке выданного изображения, редакция сверялась с вот этой фотографией советского героя» (фото из поста выше. — Прим. ред.). «Никакого скрытого посыла в эту акцию наша команда не закладывала. Мы считаем шутки на подобную тему оскорбительными и недопустимыми. Никогда и ни у кого не было и мысли осквернить память, задеть чувства горожан и создать провокацию. Сейчас такое время, что любой, даже самый невинный инфоповод в медиаполе может быть перевернут с ног на голову», — добавили там.

