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    Пенсионерка из Петербурга получила условный срок за записку, оставленную на могиле родителей Путина

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    Приморский районный суд огласил приговор в отношении пенсионерки Ирины Цыбаневой. Женщину признали виновной в надругательстве над местом захоронения родителей президента России. Об этом 11 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По материалам дела, 6 октября Цыбанева пришла на Серафимовское кладбище в Приморском районе и положила на могилу родителей Владимира Путина записку с неприятным содержанием. Таким образом, счел суд, женщина оскорбила место захоронения.

    Цыбанева вину признала частично, пояснив, что она не оспаривает факт действия и совершения, но не согласна с тем, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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    Гость11 Мая 2023 в 17:29
    Моя героиня
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