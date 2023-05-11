Пенсионерка из Петербурга получила условный срок за записку, оставленную на могиле родителей Путина

Приморский районный суд огласил приговор в отношении пенсионерки Ирины Цыбаневой. Женщину признали виновной в надругательстве над местом захоронения родителей президента России. Об этом 11 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По материалам дела, 6 октября Цыбанева пришла на Серафимовское кладбище в Приморском районе и положила на могилу родителей Владимира Путина записку с неприятным содержанием. Таким образом, счел суд, женщина оскорбила место захоронения.

Цыбанева вину признала частично, пояснив, что она не оспаривает факт действия и совершения, но не согласна с тем, что за это предусмотрена уголовная ответственность.