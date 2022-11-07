    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.1eur60.61

    Суд запретил ходить на кладбище петербурженке, которая оставила оскорбительную записку на могиле родителей Владимира Путина

    2083
    обсудить

    Приморский районный суд Петербурга отпустил из-под домашнего ареста пенсионерку Ирину Цыбаневу, обвиняемую в надругательстве над местами захоронений из-за записки, которую она оставила на могиле родителей Владимира Путина. Об этом 7 ноября официально сообщила журналистам объединенная пресс-службе судов города.

    60-летней Цыбаневой назначили запрет определённых действий. Теперь ей нельзя посещать территорию Серафимовского кладбища, общаться со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела, в том числе сотрудниками кладбища. Кроме того, Цыбаневой запретили выезжать за пределы Петербурга и области и использовать любые средства связи, включая интернет.

    По версии следствия, 6 октября Ирина Цыбанева оставила рядом с захоронением родителей Владимира Путина записку с оскорбительной надписью в адрес президента. Теперь пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 244 УК РФ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close