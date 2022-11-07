Суд запретил ходить на кладбище петербурженке, которая оставила оскорбительную записку на могиле родителей Владимира Путина

Приморский районный суд Петербурга отпустил из-под домашнего ареста пенсионерку Ирину Цыбаневу, обвиняемую в надругательстве над местами захоронений из-за записки, которую она оставила на могиле родителей Владимира Путина. Об этом 7 ноября официально сообщила журналистам объединенная пресс-службе судов города.



60-летней Цыбаневой назначили запрет определённых действий. Теперь ей нельзя посещать территорию Серафимовского кладбища, общаться со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела, в том числе сотрудниками кладбища. Кроме того, Цыбаневой запретили выезжать за пределы Петербурга и области и использовать любые средства связи, включая интернет.