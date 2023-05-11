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    Коты прячутся в цветах, а люди нежатся на траве. Как по-летнему отдыхает Петербург

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Петербуржцы еще не сняли куртки, но календарное лето уверенно приближается – скоро можно будет гулять и в футболках. В четверг город был залит солнцем, чему радовались и люди, и животные.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    За гуляющими 10 мая наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Петербуржцы уже устраивают пикники на траве, плавают на лодках и отдыхают у воды – наблюдают за чайками и просто сидят на набережной. Среди распускающихся цветов шныряют коты – главные любители погреться на солнышке.

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уже констатировал, что в город пришло лето. Хорошая погода продлится еще около десяти дней – самое время для долгих прогулок.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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