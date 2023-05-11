Коты прячутся в цветах, а люди нежатся на траве. Как по-летнему отдыхает Петербург

Петербуржцы еще не сняли куртки, но календарное лето уверенно приближается – скоро можно будет гулять и в футболках. В четверг город был залит солнцем, чему радовались и люди, и животные.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
За гуляющими 10 мая наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Петербуржцы уже устраивают пикники на траве, плавают на лодках и отдыхают у воды – наблюдают за чайками и просто сидят на набережной. Среди распускающихся цветов шныряют коты – главные любители погреться на солнышке.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уже констатировал, что в город пришло лето. Хорошая погода продлится еще около десяти дней – самое время для долгих прогулок.