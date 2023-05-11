Главный синоптик Петербурга: Можно констатировать, что наступило лето

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 11 мая объявляет смену сезонов и подводит погодные итоги первой декады мая.



«Можно констатировать, что в Санкт-Петербурге наступило лето, так как с сегодняшнего дня установлено окончание отопительного периода», — написал Колесов в своём телеграм-канале.



Он отметил, что это «правильное решение», потому что начиная с 8 мая среднесуточная температура воздуха в Петербурге превысила плюс 8 градусов, а сейчас она уже выше 10. Погода останется благоприятной еще около десяти дней, поэтому скоро и по ночам в центре города будет плюс 8 — идеальное время для прогулок.

