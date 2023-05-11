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    Главный синоптик Петербурга: Можно констатировать, что наступило лето

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 11 мая объявляет смену сезонов и подводит погодные итоги первой декады мая.

    «Можно констатировать, что в Санкт-Петербурге наступило лето, так как с сегодняшнего дня установлено окончание отопительного периода», — написал Колесов в своём телеграм-канале.

    Он отметил, что это «правильное решение», потому что начиная с 8 мая среднесуточная температура воздуха в Петербурге превысила плюс 8 градусов, а сейчас она уже выше 10. Погода останется благоприятной еще около десяти дней, поэтому скоро и по ночам в центре города будет плюс 8 — идеальное время для прогулок.

    Фото: Анастасия Полковникова
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    Первая декада мая в Петербурге выдалась холодной (среднесуточная температура 7,1 градуса) и пополнила список самых «морозных». Холоднее было в 2017 году — всего плюс 5,7 градуса. Зато радовало солнце, оно компенсировало нехватку тепла — 102,6 часа. Для сравнения, в самом солнечном из последних лет, 2016 году было 127,3 часа. А вот осадков оказалось мало — 8 мм, то есть 18 % от нормы. «Красивый снег» 5 мая погоды не сделал. В 2021 году тоже шёл снег три дня, но тогда выпало почти 57 мм осадков.

    «Так что продолжаем радоваться антициклону и теплому периоду, дневные температуры с выходных дней должны превысить +20 градусов», — обещает Колесов.

    Фото: Анастасия Полковникова


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