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    В Петербурге половина получателей маткапитала им не воспользовалась. Правила хотят изменить

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    В петербургском Заксобрании предложили расширить возможности использования маткапитала. Как сообщил 11 мая в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок, почти половина получателей регионального сертификата им не воспользовалась.

    По данным депутата, с 2012 года, когда программа начала действовать, маткапитал получили около 63 тысяч семей с детьми. Около 30 тысяч из них сертификат даже не пытались реализовать.

    «Однозначно нужно расширять перечень возможных направлений использования средств маткапитала, причем делать это исходя из запросов самих семей», — написал Четырбок. Одно из уже поступивших предложений — разрешить использовать сертификат для получения образования матерью: «Ведь нередко, находясь в декрете, женщина теряет квалификацию и вынуждена переобучаться на новую специальность».

    В 2023 году размер регионального маткапитала составляет 194 тысячи рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование для ребенка, высокотехнологичную медицинскую помощь или покупку автомобиля.

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