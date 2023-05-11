В Петербурге половина получателей маткапитала им не воспользовалась. Правила хотят изменить

В петербургском Заксобрании предложили расширить возможности использования маткапитала. Как сообщил 11 мая в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок, почти половина получателей регионального сертификата им не воспользовалась.



По данным депутата, с 2012 года, когда программа начала действовать, маткапитал получили около 63 тысяч семей с детьми. Около 30 тысяч из них сертификат даже не пытались реализовать.

«Однозначно нужно расширять перечень возможных направлений использования средств маткапитала, причем делать это исходя из запросов самих семей», — написал Четырбок. Одно из уже поступивших предложений — разрешить использовать сертификат для получения образования матерью: «Ведь нередко, находясь в декрете, женщина теряет квалификацию и вынуждена переобучаться на новую специальность».