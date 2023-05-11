Мужчина устроил стрельбу на заводе Mercedes в Германии. Убиты двое

Полиция работает на территории завода компании Mercedes-Benz в немецком городе Зиндельфинген. Утром 11 мая там произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.



По предварительным данным, около 7:45 в производственный цех завода вошел 53-летний мужчина и открыл огонь, попав в двух человек, сообщает пресс-служба местной полиции. После этого стрелявшего задержали сотрудники службы безопасности завода и передали в руки полицейских. Работников цеха эвакуировали.

Первоначально сообщалось об одном погибшем, второго мужчину с тяжелым ранением доставили в больницу. Позднее стало известно, что он тоже скончался. Оба погибших — мужчины 44 лет.