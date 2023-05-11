Семак о мотивации игроков: Будем выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на брифинге перед матчем 27 тура Российской премьер-лиги рассказал о мотивации игроков, которые выйдут на игру в статусе чемпионов.
«Любой матч для наших игроков важен, — подчеркнул Семак. — Конечно, все понимают, что основная цель достигнута, но тем не менее побеждать хочется всегда — это результат нашего труда, это настроение на следующую неделю при подготовке к следующей игре. У ребят дух победителей, они хотят побеждать всегда».
Главный тренер «Зенита» отметил, что побеждать получается не всегда, но команда старается «показывать хорошую игру». «Мы не будем искать дополнительную мотивацию — будем выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче», — подчеркнул Семак.
Он отметил, что «миг радости» был достаточно коротким. Команда порадовалась, отдохнула пару дней и начала готовиться к следующему матчу.
«У нас ничего не меняется, нужно играть дальше, тем более нам предстоит матч, на котором состоится награждение, и мы, конечно, хотим провести его на хорошем уровне и показать хорошую игру», — заявил Сергей Семак.
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом сезона-2022/23, обыграв на «Газпром Арене» московский «Спартак» со счетом 3:2.