Семак о мотивации игроков: Будем выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на брифинге перед матчем 27 тура Российской премьер-лиги рассказал о мотивации игроков, которые выйдут на игру в статусе чемпионов.



«Любой матч для наших игроков важен, — подчеркнул Семак. — Конечно, все понимают, что основная цель достигнута, но тем не менее побеждать хочется всегда — это результат нашего труда, это настроение на следующую неделю при подготовке к следующей игре. У ребят дух победителей, они хотят побеждать всегда».

Главный тренер «Зенита» отметил, что побеждать получается не всегда, но команда старается «показывать хорошую игру». «Мы не будем искать дополнительную мотивацию — будем выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче», — подчеркнул Семак.