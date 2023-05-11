Невский районный суд огласил приговор в отношении Максима Коновалова, признанного виновным в покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. Об этом 11 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По материалам дела, в конце августа 2021 года Коновалов решил убить своего знакомого, а также двух его малолетних детей, пока те спали. Уже после полуночи, будучи пьяным, он в нескольких местах разлил горючее и поджег предметы мебели, после чего перекрыл доступ к выходу и закрыл дверь. Однако задуманное не сбылось. Потерпевшие проснулись и смогли покинуть жилье через соседский балкон. Дети надышались дымом, им была оказана медицинская помощь. Материальный ущерб от пожара превысил 1,5 млн рублей.
Коновалов вину признал только по части порчи имущества. До последнего он доказывал, что не собирался убивать детей и их отца. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в ИК особого режима.
Также суд взыскал с Коновалова в пользу потерпевших имущественный и моральный вред, в сумме получилось более 1 млн 700 рублей.
«Фонтанка» писала, что уголовное дело о покушении на убийство было возбуждено спустя полгода после пожара.