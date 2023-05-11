Невский районный суд огласил приговор в отношении Максима Коновалова, признанного виновным в покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. Об этом 11 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По материалам дела, в конце августа 2021 года Коновалов решил убить своего знакомого, а также двух его малолетних детей, пока те спали. Уже после полуночи, будучи пьяным, он в нескольких местах разлил горючее и поджег предметы мебели, после чего перекрыл доступ к выходу и закрыл дверь. Однако задуманное не сбылось. Потерпевшие проснулись и смогли покинуть жилье через соседский балкон. Дети надышались дымом, им была оказана медицинская помощь. Материальный ущерб от пожара превысил 1,5 млн рублей.