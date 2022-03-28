Петербуржца задержали за покушение на убийство мужчины с двумя детьми. Их едва не сожгли заживо

По версии следствия, августовской ночью задержанный поливал горючим и поджигал дверь квартиры в девятиэтажке на Дальневосточном проспекте, 34/1, за которой спали 32-летний мужчина и двое его детей — сын 9 лет и дочь на пять лет младше.

Накануне утром расследование покушения на убийство привело оперативников уголовного розыска в пятиэтажку на Искровском проспекте, откуда в качестве подозреваемого увезли 29-летнего петербуржца. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 марта.

Огонь отрезал возможность выйти, отец с детьми спасались через соседний балкон. Мальчик и девочка тогда надышались дымом и были госпитализированы с лёгким отравлением и ссадинами.



Уголовное дело о поджоге возбудили в октябре. В конце прошлой недели статью об умышленном повреждении чужого имущества (167 УК) переквалифицировали на покушение на убийство.



Фигурант и потерпевший снимают жильё менее чем в километре друг от друга, когда оба жили с родителями — делили одну парадную. СК видит мотивом личную неприязнь.



По предварительным данным, 29-летний подозреваемый официально не работает, воспитывает годовалого ребёнка. Решать вопросы вразрез с уголовным законодательством ему не впервой. В его биографии пять лет строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, 1 января 2015 года на Народной улице он вместе с приятелем ломал кости мужчине.

