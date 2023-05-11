ЦБ РФ: Рынку б/у автозапчастей нужен госконтроль, чтобы не провоцировать угоны

Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у автозапчастей, чтобы не провоцировать угоны, сообщает
В начале апреля в Минфине РФ принципиально допустили в будущем ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием б/у запчастей, но с целым рядом оговорок. В ЦБ тоже высказались осторожно.
«В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины <...> не были причиной новых аварий и человеческих жертв», — сказал Смирнов.
При этом есть понимание, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не зависят ходовые качества — бамперы, фары или элементы кузова. Но окончательно только эксперты могут определить степень влияния, например, некачественного бампера на безопасность при ДТП.
И ещё один аспект, вполне очевидный. «Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку», — подчеркнул Илья Смирнов.