ЦБ РФ: Рынку б/у автозапчастей нужен госконтроль, чтобы не провоцировать угоны

Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у автозапчастей, чтобы не провоцировать угоны, сообщает 11 мая РИА Новости со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова.



В начале апреля в Минфине РФ принципиально допустили в будущем ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием б/у запчастей, но с целым рядом оговорок. В ЦБ тоже высказались осторожно.

«В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины <...> не были причиной новых аварий и человеческих жертв», — сказал Смирнов.