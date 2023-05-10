Бывший производитель премиальных яхт из Ленобласти построит для Смольного катер за 100 миллионов рублей

Власти Петербурга выбрали подрядчика для строительства патрульного катера за 100,5 млн рублей, который закупается для контроля за морской акваторией.

Как следует из данных портала госзакупок, на конкурс была подана одна заявка, 10 мая он был признан несостоявшимся, но договор все же заключат с единственным претендентом. В документациях имя компании не названо. Как сообщили в Агентстве внешнего транспорта, которое разрабатывало требования к закупке, это ООО «Озерная верфь», зарегистрированное в Шлиссельбурге.

Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Фото: скриншот сайта lakyverf.spb.ru Поделиться Поделиться





На сайте «Озерной верфи» компания сообщает, что изначально специализировалась на строительстве яхт класса «люкс» по индивидуальному заказу, но сейчас специализируется на производстве многоцелевых скоростных катеров. Отмечается, что в разработке проектов для Laky Verf участвовали голландские дизайнеры, также у компании есть собственное мебельное производство для выпуска интерьера судов.



Технические характеристики судна, которое заказал Смольный, совпадают с патрульным катером Laky 15MJ. Этот «многоцелевой скоростной катер из легкого сплава может быть использован в качестве водолазного, штабного, патрульного, инспекторского, природоохранного, служебно-разъездного судна в акватории прибрежной морской зоны, устьях крупных рек и на мелководье в светлое и темное время суток в свободное ото льда время года на внутренних водных путях Российской Федерации, а также для водных прогулок и рыбалки», — говорится в описании.



О том, что Смольный заказывает катер за 100 млн рублей «Фонтанка» сообщала в середине апреля. В документации говорилось, что судно длиной от 14,4 до 15,4 м и шириной от 3,9 до 4,3 м и должно вмещать экипаж в 2 человека и 10 пассажиров. На нем заказчик хотел видеть две каюты, рубку, санузел и открытую смотровую площадку с тентом и диваном в кормовой части. В АВТ пояснили, что катер необходим для патрулирования в акватории Финского залива. Большая вместимость объясняется тем, что в мероприятиях Межведомственной транспортной комиссии помимо представителей АВТ и комитета по транспорту участвуют сотрудники МЧС (ГИМС), транспортной прокуратуры, УГМРН и полиции.

