«Богданыч, ведите себя культурно!» РФС опубликовал разговор главного тренера «Зенита» с судьей

На YouTube-канале Российского футбольного союза (РФС) опубликовано 20-минутное видео с переговорами арбитра Сергея Карасева с судьями VAR, игроками и тренерами по ходу матча «Ростов» — «Зенит». Игра прошла 16 апреля в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершилась со счетом 0:0.

Одним из самых интересных моментов стал разговор между Карасевым и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Тренер петербургской команды эмоционально попытался обратить внимание рефери на фол со стороны игрока «Ростова».

«Спокойно потом посмотрите повторы. Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду», — ответил ему Карасев.



Кроме того, после окончания матча Карасев обсудил игру с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Судья признал, что, возможно, допустил ошибку, не выдав желтую карточку игроку «Зенита» в одном из моментов игры.

