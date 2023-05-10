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    РИА: Грузия допустит прямые перелеты российских авиакомпаний, которые не попали под санкции

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    Власти Грузии выдадут разрешения на прямые рейсы тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции. Об этом 10 мая пишет РИА Новости со ссылкой на слова замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

    «Авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы», — сказала она.

    По словам чиновницы, пока Грузия не получила обращения от российский властей или авиакомпаний о восстановлении прямых рейсов.

    Позитивно отмену визового режима Россией для граждан Грузии оценил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили, передает «Спутник».

    «В Российской Федерации живут более миллиона наших граждан, у которых очень тесная связь с людьми — с их близкими, родственниками, которые живут в Грузии. Это решение, увиденное именно через гуманитарную призму, приветствуется любой имеющей ответственность властью», — отметил министр иностранных дел Грузии.

    Сегодня президент РФ Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Также Россия сняла запрет для авиакомпаний на воздушные перевозки из России в Грузию. После этого грузинский президент Саломе Зурабишвили раскритиковала отмену визового режима со стороны России.

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    ГрузияРоссияАвиаперелетыОтмена виз
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