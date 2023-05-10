РИА: Грузия допустит прямые перелеты российских авиакомпаний, которые не попали под санкции

Власти Грузии выдадут разрешения на прямые рейсы тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции. Об этом 10 мая пишет РИА Новости со ссылкой на слова замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

«Авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы», — сказала она.



По словам чиновницы, пока Грузия не получила обращения от российский властей или авиакомпаний о восстановлении прямых рейсов.



Позитивно отмену визового режима Россией для граждан Грузии оценил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили, передает «Спутник».