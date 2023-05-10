Власти Челябинска отреагировали на серии мультфильма «Гриффины», где героиня влюбляется в челябинского хакера

Власти Челябинска отреагировали на новые серии мультсериала «Гриффины», в котором представлено сатирическое изображение города. Там посчитали, что вымысел слишком очевиден, чтобы требовать запрета на показ сюжетов. Об этом 10 мая сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.
«Очевидно, что вымысел американских мультипликаторов не соответствует действительности. Тут добавить нечего. Как администрации города нам трудно судить, стоит ли запрещать к показу какие-либо мультфильмы», — заявил собеседник издания.
Ранее депутат Яна Лантратова, которая представляет Челябинскую область в Госдуме, сказала, что руководству российских телеканалов следует «ограничить показ некоторых эпизодов» «Гриффинов». В частности, той серии, где Мэг Гриффин выходит замуж за хакера из Челябинска.
Лантратова осталась недовольна тем, что в мультфильме вымышленный Челябинск называют «уральским Чикаго». «Дома там разрушаются, а жит"», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам депутата, такие мультфильмы — работа против России, «информационная война через художественные произведения». В книгах, учебниках, фильмах и даже мультсериалах, добавила она, специально создают образ страны, где все «недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки».
Речь идёт об эпизодах «Гриффинов» под названием «Из России с любовью» и «Образование для взрослых».