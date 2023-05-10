Власти Челябинска отреагировали на серии мультфильма «Гриффины», где героиня влюбляется в челябинского хакера

Власти Челябинска отреагировали на новые серии мультсериала «Гриффины», в котором представлено сатирическое изображение города. Там посчитали, что вымысел слишком очевиден, чтобы требовать запрета на показ сюжетов. Об этом 10 мая сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

«Очевидно, что вымысел американских мультипликаторов не соответствует действительности. Тут добавить нечего. Как администрации города нам трудно судить, стоит ли запрещать к показу какие-либо мультфильмы», — заявил собеседник издания.

