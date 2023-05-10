«Ъ»: Производитель прогнозирует резкое сокращение парка SSJ-100 из-за сложностей с ремонтом двигателей

В России к концу 2030 года может остаться только 28 самолетов SSJ-100 из 150. Причина — в выработке ресурса российско-французских двигателей SaM-146, пишет 10 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы производителя самолета корпорации «Иркут» и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в «Ростех»).



Часть собеседников издания в авиаотрасли полагает, что те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово «вставать» уже через год. Франция перестала поставлять двигатели в Россию, а ремоторизация всего парка может обойтись в сумму от 200 до 500 млрд рублей. Производители попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых целесообразно заменить на ожидаемые полностью отечественные ПД-8, поставки которых начнутся в 2024 году.

