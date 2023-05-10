    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    769мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.82eur84.91

    «Ъ»: Производитель прогнозирует резкое сокращение парка SSJ-100 из-за сложностей с ремонтом двигателей

    1555
    8 комментариев

    В России к концу 2030 года может остаться только 28 самолетов SSJ-100 из 150. Причина — в выработке ресурса российско-французских двигателей SaM-146, пишет 10 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы производителя самолета корпорации «Иркут» и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в «Ростех»).

    Часть собеседников издания в авиаотрасли полагает, что те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово «вставать» уже через год. Франция перестала поставлять двигатели в Россию, а ремоторизация всего парка может обойтись в сумму от 200 до 500 млрд рублей. Производители попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых целесообразно заменить на ожидаемые полностью отечественные ПД-8, поставки которых начнутся в 2024 году.

    «Иркут» допускает, что если удастся освоить работы по ремонту «горячей части» двигателей, то в эксплуатации удастся сохранить 106 самолетов. Работы готовы проводить в Иране.

    Близкий к «Ростеху» источник издания заверил, что специалисты смогут продолжить эксплуатацию текущего парка SSJ с двигателями SaM-146 достаточно продолжительный срок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close