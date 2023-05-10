Люди выживают варакушек из Петербурга

Петербуржцы беспокоятся о доме для варакушки. Эта редкая птица, занесенная в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гнездится на территории города, но шансов у неё всё меньше.



Варакушка живёт в тростнике рядом с озером Долгое в Приморском районе. «Охранного статуса, к сожалению, у территории нет, хоть уже из года в год именно эти заросли служат для выведения потомства краснокнижного вида», — рассказывают 10 мая любители природы в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». По их словам, каждый год птицам всё сложнее: в прошлом году тростник подожгли, а теперь там ездят машины или трактора, и от тростника почти ничего не осталось.

