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    Люди выживают варакушек из Петербурга

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    Петербуржцы беспокоятся о доме для варакушки. Эта редкая птица, занесенная в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гнездится на территории города, но шансов у неё всё меньше.

    Варакушка живёт в тростнике рядом с озером Долгое в Приморском районе. «Охранного статуса, к сожалению, у территории нет, хоть уже из года в год именно эти заросли служат для выведения потомства краснокнижного вида», — рассказывают 10 мая любители природы в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». По их словам, каждый год птицам всё сложнее: в прошлом году тростник подожгли, а теперь там ездят машины или трактора, и от тростника почти ничего не осталось.

    Варакушки из отряда воробьинообразных размером чуть меньше домового воробья. Весной они возвращаются в наши края, чтобы вывести потомство. Гнездятся на земле, гнёзда вьют из травы, иногда обкладывают мхом или пухом. Варакушки яркие и красиво поют, но увидеть их сложно: они стараются не подпускать человека близко.

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    Комментарии 6

    Гость10 Мая 2023 в 09:39
    Бедные....😪🤧🥺
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