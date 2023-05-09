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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Спецоперация на Украине

    Путин выступил с речью, а Зеленский сделал 9 мая Днем Европы: главные новости СВО

    Основные события последних суток

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    Президент Владимир Путин выступил на параде <nobr>9 Мая</nobr>
    Президент Владимир Путин выступил на параде 9 МаяФото: Kremlin.ru
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 мая 2023 года.

    Речь Путина

    В Москве прошел главный парад Победы. В своей речи Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции, которые вместе с ветеранами ВОВ присутствовали на трибунах, рассказал о целях недружественных государств и отметил, что на День Победы в 2023 году в Москве собрались лидеры стран СНГ. Главное из его речи:

    • мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным;
    • сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нас развязана настоящая война;
    • Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия;
    • Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада;
    • мы гордимся участниками специальной военной операции, от вас зависит будущее нашего народа;
    • нет ничего сильнее нашей любви к Родине;
    • все народы СССР внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

    — За Россию, за наши вооруженные силы, за победу! — так закончил речь Путин. Мы публиковали ее полную расшифровку.

    Смена праздников

    Владимир Зеленский объявил, что 9 мая на Украине ежегодно будет праздноваться День Европы. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне украинский президент предложил отмечать 8 мая.

    Это решение приветствовала Дана Спинант, представитель пресс-службы Еврокомиссии.

    — Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы, это отражение европейской идентичности украинского народа, — написала Спинант в Twitter.

    Внешняя политика

    Bloomberg: новый пакет санкций Евросоюза предусматривает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана. Причина в том, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России.

    Associated Press: в планах США — дополнительный пакет военной помощи Украине. Его стоимость — 1,2 миллиарда долларов, а цель — укрепить ее противовоздушную оборону.

    Власти Швейцарии тем временем отчитались, что выявили 130 случаев, в которых подозревают обход антироссийских санкций. В 29 случаях были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила в интервью газете Tages Anzeige руководитель Государственного секретариата экономики Швейцарии Хелене Будлигер.

    Президент Владимир Путин выступил на параде <nobr>9 Мая</nobr>
    Президент Владимир Путин выступил на параде 9 МаяФото: Kremlin.ru

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    СпецоперацияПутинСВОДень ПобедыВладимир ЗеленскийУкраинаВнешняя политика

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