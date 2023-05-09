«Чуть поигрались». Хасбика отпустили без протокола, он извинился за себя и безудержный дрифт

В Дагестане Хасбик вышел из полиции без протокола и, извинившись, объяснил дрифт на дорогах Махачкалы решением «чуть-чуть хайпануть». Повинившись в полиции, он повторил извинения в соцсетях.

20-летнего Хасбуллу Магомедова отпустили из отдела без протокола, сообщили РИА Новости в дагестанской полиции 9 мая. Он не управлял автомобилями, устроившими небезопасное для окружающих шоу на дороге.

Друзьям повезло меньше. «Вот такой букет протоколов написали нам сегодня», — поделился блогер, демонстрируя корзину цветов.