«Чуть поигрались». Хасбика отпустили без протокола, он извинился за себя и безудержный дрифт

В Дагестане Хасбик вышел из полиции без протокола и, извинившись, объяснил дрифт на дорогах Махачкалы решением «чуть-чуть хайпануть». Повинившись в полиции, он повторил извинения в соцсетях.
20-летнего Хасбуллу Магомедова отпустили из отдела без протокола, сообщили РИА Новости в дагестанской полиции 9 мая. Он не управлял автомобилями, устроившими небезопасное для окружающих шоу на дороге.
Друзьям повезло меньше. «Вот такой букет протоколов написали нам сегодня», — поделился блогер, демонстрируя корзину цветов.
Накануне УМВД показало его первым в шеренге доставленных в отдел участников «свадебного безумия». Перед полицейской камерой извинились. Хасбик добавил объяснение и мемы в сторис в запрещённой соцсети. «Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — цитирует его агентство.
Празднование свадьбы с участием блогера не вписалось в ПДД накануне. Дрифт с перекрытием дороги и выездом на встречную в полиции показали с разных ракурсов, посетовав на примитивность развлечений.