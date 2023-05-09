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    «Чуть поигрались». Хасбика отпустили без протокола, он извинился за себя и безудержный дрифт

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    В Дагестане Хасбик вышел из полиции без протокола и, извинившись, объяснил дрифт на дорогах Махачкалы решением «чуть-чуть хайпануть». Повинившись в полиции, он повторил извинения в соцсетях.

    20-летнего Хасбуллу Магомедова отпустили из отдела без протокола, сообщили РИА Новости в дагестанской полиции 9 мая. Он не управлял автомобилями, устроившими небезопасное для окружающих шоу на дороге.

    Друзьям повезло меньше. «Вот такой букет протоколов написали нам сегодня», — поделился блогер, демонстрируя корзину цветов.

    Накануне УМВД показало его первым в шеренге доставленных в отдел участников «свадебного безумия». Перед полицейской камерой извинились. Хасбик добавил объяснение и мемы в сторис в запрещённой соцсети. «Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — цитирует его агентство.

    Празднование свадьбы с участием блогера не вписалось в ПДД накануне. Дрифт с перекрытием дороги и выездом на встречную в полиции показали с разных ракурсов, посетовав на примитивность развлечений.

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    ХасбикДагестан
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