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    Хасбика задержали в Дагестане за слишком безудержное веселье

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    Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) оказался в полиции вместе с другими задержанными за беспорядки на дорогах в Дагестане. Так друзья отмечали свадьбу, рассказали 8 мая в пресс-службе республиканского МВД.

    МВД Дагестана

    «В отсутствии других способов развлечения, по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант – перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битьё машин друг об друга и много других особенностей, которые, по факту, к самому торжеству и празднику молодых, отношения не имеют», – сообщают в полиции. При этом там отметили большое количество «операторов данного шоу», которым может похвастать «не каждая киностудия». В МВД это связали с желанием «увековечить свои достижения в глазах потомков».

    Всех участников «свадебного безумия» доставили в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении них административные протоколы. В конце видео можно заметить, как машины, на которых, видимо, гоняли весельчаки, лишают тонировки.

    Хасбик наиболее известен благодаря своему росту в 92 сантиметра и детской внешности в 20 лет. Популярность обрел благодаря роликам на YouTube и в других соцсетях. С сентября 2022 года является амбассадором промоушена смешанных единоборств UFC.

    В феврале 2023 года Forbes написал, что Хасбик за три года заработал больше $2 млн, в том числе за счет продажи NFT-коллекции своих портретов и контракта с UFC. Блогер в ответ попросил не нести «фигню» и не вводить людей в заблуждение. Также он грозил написать заявление за «неправильную информацию».

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