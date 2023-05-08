В Петербурге «потерялась» Луна

Обеспокоенная читательница обратилась в редакцию «Фонтанки» вечером понедельника, 8 мая. Она рассказала, что на небе кое-чего не хватает, а мы взяли, да проверили.



«Второй день не вижу на небе Луну, а сейчас не новолуние. Почему так?» – задается вопросом София. А ведь до новолуния, согласно календарю, и правда еще почти две недели. Наш корреспондент вышла на улицу и огляделась: Луны действительно нет.