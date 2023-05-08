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    В Петербурге «потерялась» Луна

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    Обеспокоенная читательница обратилась в редакцию «Фонтанки» вечером понедельника, 8 мая. Она рассказала, что на небе кое-чего не хватает, а мы взяли, да проверили.

    «Второй день не вижу на небе Луну, а сейчас не новолуние. Почему так?» – задается вопросом София. А ведь до новолуния, согласно календарю, и правда еще почти две недели. Наш корреспондент вышла на улицу и огляделась: Луны действительно нет.

    читатель «Фонтанки»

    Как пишет портал In-Space, сейчас Луна находится ниже горизонта в созвездии Стрелец. Она появится на юго-юго-востоке завтра в 02:04 – в это время ее, скорее всего, получится увидеть в Петербурге. На данный момент она находится в убывающей фазе.

    А пока можем предложить насладиться видами гигантской красной Луны, попавшей в объектив «Фонтанки». Вечером 5 мая ее оттенки менялись от нежно-персикового, до огненного и солнечного.

    По данным Росгидрометцентра, к половине одиннадцатого вечера в Петербурге похолодало до 8,2 градуса. Но День Победы обещает быть теплым, воздух прогреется до +14...+16, осадков не ожидается.

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