В Петербурге «потерялась» Луна

Обеспокоенная читательница обратилась в редакцию «Фонтанки» вечером понедельника, 8 мая. Она рассказала, что на небе кое-чего не хватает, а мы взяли, да проверили.
«Второй день не вижу на небе Луну, а сейчас не новолуние. Почему так?» – задается вопросом София. А ведь до новолуния, согласно календарю, и правда еще почти две недели. Наш корреспондент вышла на улицу и огляделась: Луны действительно нет.
читатель «Фонтанки»
Как пишет портал In-Space, сейчас Луна находится ниже горизонта в созвездии Стрелец. Она появится на юго-юго-востоке завтра в 02:04 – в это время ее, скорее всего, получится увидеть в Петербурге. На данный момент она находится в убывающей фазе.
А пока можем предложить насладиться видами гигантской красной Луны, попавшей в объектив «Фонтанки». Вечером 5 мая ее оттенки менялись от нежно-персикового, до огненного и солнечного.
По данным Росгидрометцентра, к половине одиннадцатого вечера в Петербурге похолодало до 8,2 градуса. Но День Победы обещает быть теплым, воздух прогреется до +14...+16, осадков не ожидается.