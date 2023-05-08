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    Дюжина снарядов напугала жителей поселка под Тосно. Они готовились ждать саперов неделю

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    В Тосненском районе из-под земли показалась дюжина страшных предметов. Это были ржавые снаряды времен войны, которые местные жители обнаружили во время работы на тракторе.

    Фото: читатель 47news
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    Боеприпасы нашли прошлым вечером в коттеджном поселке Лето, пишет 8 мая 47news. Местная жительница Лариса рассказала, что снаряды заметили они с братом, пока копали котлован глубиной 70 сантиметров на своем участке. По ее словам, полиция составила протокол и сначала сообщила, что саперы приедут только через неделю.

    Снаряды остались на участке возле бытовки. В чате поселка местных жителей предупредили, чтобы ходили осторожно и не пускали к участку животных – он хоть и огорожен забором, но ворот там нет. Впрочем, через некоторое время после публикации Лариса сообщила, что саперы не стали ждать неделю – приехали и забрали снаряды.

    Фото: читатель 47news

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