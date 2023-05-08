В Оренбурге арестовали фигуранта дела о рухнувшей карусели, из-за которой пострадали 20 человек

Дзержинский суд Оренбурга арестовал руководителя компании, обслуживающей аттракционы в парке, где обрушилась карусель. Он останется под стражей на два месяца, сообщает 8 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Руководителя ООО «Аттракцион-сервис» обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).



Ранее стало известно о задержании фигуранта и обысках в ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечающем за техническое обслуживание аттракционов. Сообщалось, что задержаны также руководитель «Винтажа» и «лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке».

