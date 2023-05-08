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    В Оренбурге арестовали фигуранта дела о рухнувшей карусели, из-за которой пострадали 20 человек

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    Дзержинский суд Оренбурга арестовал руководителя компании, обслуживающей аттракционы в парке, где обрушилась карусель. Он останется под стражей на два месяца, сообщает 8 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Руководителя ООО «Аттракцион-сервис» обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

    Ранее стало известно о задержании фигуранта и обысках в ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечающем за техническое обслуживание аттракционов. Сообщалось, что задержаны также руководитель «Винтажа» и «лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке».

    По последним данным, в больницах остаются восемь человек, они в стабильном состоянии.

    6 мая в «Орен-парке» во время работы аттракциона «Цепочка» обрушилась опорная колонна. Пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. В мэрии говорили, что карусель упала из-за поломки механизма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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