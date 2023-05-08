В Оренбурге задержали еще одного подозреваемого по делу о крушении аттракциона

Задержан руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», предоставляющего услуги в Парке имени 50 лет СССР в Оренбурге, где произошло падение карусели. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба регионального Следкома.



Ранее следователи провели обыски в ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечающем за техническое обслуживание аттракционов. Правоохранители изъяли документацию, касающуюся работы техники и ее обслуживания. Были также задержаны руководитель «Винтажа» и «лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке». Отметим, что во вчерашнем сообщении СК говорил как раз о задержании руководителя «Аттракцион-Сервис».

