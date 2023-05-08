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    В Оренбурге задержали еще одного подозреваемого по делу о крушении аттракциона

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    Задержан руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», предоставляющего услуги в Парке имени 50 лет СССР в Оренбурге, где произошло падение карусели. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба регионального Следкома.

    Ранее следователи провели обыски в ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечающем за техническое обслуживание аттракционов. Правоохранители изъяли документацию, касающуюся работы техники и ее обслуживания. Были также задержаны руководитель «Винтажа» и «лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке». Отметим, что во вчерашнем сообщении СК говорил как раз о задержании руководителя «Аттракцион-Сервис».

    Дело о крушении карусели расследуют по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

    Всего задержаны три человека. Им изберут меру пресечения.

    ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что девочку, пострадавшую при ЧП на карусели в Оренбурге, перевели из реанимации в отделение травматологии Областной детской больницы, еще двоих пациентов выписали. В больнице остаются восемь человек, их состояние стабильное, «тяжелых» пациентов нет.

    6 мая в «Орен-парке» во время работы аттракциона «Цепочка» обрушилась опорная колонна. Пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. В мэрии говорили, что карусель упала из-за поломки механизма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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