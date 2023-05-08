Уже теплее. Майскую зиму в Петербурге сменяет лето, а дальше — больше

Постепенное потепление продолжается в городе на Неве. Последние осадки ушли благодаря антициклону, рассказывает 8 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Воздух все эти дни продолжит медленно прогреваться, поэтому температура в Санкт-Петербурге и по территории Ленинградской области будет постоянно повышаться», — обещает специалист.
К 10 часам 8 мая в Петербурге воздух прогрелся до +8,9 градуса. Синоптик Михаил Леус прогнозирует, что днем будет +12…+14, а в области и до +15 градусов. Атмосферное давление — ниже нормы.
Утром 9 мая обещают +4…+6, а днем потеплеет до +14…+16 градусов.
По словам Колесова, потепление продолжится и в ближайшие дни нам стоит ждать до +20 градусов. По данным «Яндекса», это будет ближе к концу недели. При этом ночи еще холодные, и на востоке Ленобласти может даже ударить минус.
Напомним, что еще пару дней назад в Петербурге шел снег.