Уже теплее. Майскую зиму в Петербурге сменяет лето, а дальше — больше

«Воздух все эти дни продолжит медленно прогреваться, поэтому температура в Санкт-Петербурге и по территории Ленинградской области будет постоянно повышаться», — обещает специалист.

К 10 часам 8 мая в Петербурге воздух прогрелся до +8,9 градуса. Синоптик Михаил Леус прогнозирует, что днем будет +12…+14, а в области и до +15 градусов. Атмосферное давление — ниже нормы.

Утром 9 мая обещают +4…+6, а днем потеплеет до +14…+16 градусов.



По словам Колесова, потепление продолжится и в ближайшие дни нам стоит ждать до +20 градусов. По данным «Яндекса», это будет ближе к концу недели. При этом ночи еще холодные, и на востоке Ленобласти может даже ударить минус.



Напомним, что еще пару дней назад в Петербурге шел снег.