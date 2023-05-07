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    В Буграх снова нашли странное. Территория оцеплена

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    Подозрительный предмет вновь переполошил поселок Бугры в Ленобласти. Службы уже на месте.

    Как сообщает 7 мая 47news, на улице Школьной прохожие обнаружили подозрительный сверток. Сейчас на место направлены взрывотехники для обследования предмета. Также работают сотрудники полиции и кинологи. Очевидцы сообщают, что территория на данный момент оцеплена.

    Вечером 3 мая в Буграх прозвучал взрыв. Местные жители слышали ликвидацию замотанного скотчем брикета с, предположительно, взрывным устройством. Примерно в это же время перекрывали движение на КАД. Тот визит в поселок стал для взрывотехников третьим за две недели.

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