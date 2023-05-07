«Зенит» назвал состав на, возможно, чемпионскую игру против «Спартака»

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч 26 тура чемпионата России против «Спартака». Встреча пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 7 апреля, начало в 18:00.

Напомним, что для досрочного чемпионства «Зениту» нужно победить «Спартак» с любым счетом. Также существует шанс на титул в случае ничейного результата, но для этого ЦСКА не должен победить «Оренбург».

При этом в РПЛ уже заявили, что награждать «Зенит» сразу точно не будут.



На счету «Зенита» на текущий момент девять чемпионских титулов. Завоевание десятого чемпионства позволит сине-бело-голубым нанести вторую звезду на эмблему.

