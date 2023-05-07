Роспотребнадзор: в России прибавится больных ВИЧ из-за новых территорий

В России станет существенно больше больных ВИЧ. А на лекарства потребуется больше денег из бюджета. Рост числа зараженных вирусом иммунодефицита человека произойдет из-за вхождения в состав страны новых территорий. Об этом 7 мая заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.



Теперь в статистику нужно добавить ВИЧ-инфицированных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А значит придется увеличить закупку препаратов для больных.



«У нас прибавляется число ВИЧ-инфицированных из-за новых территорий. Там, конечно, трудно сказать, сколько людей встанут на лечение, потому что часть может уехать на Запад. Это еще один момент, который требует увеличения бюджета на закупку лекарств где-то в полтора раза», — сообщил Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

