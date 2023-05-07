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    Роспотребнадзор: в России прибавится больных ВИЧ из-за новых территорий

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    В России станет существенно больше больных ВИЧ. А на лекарства потребуется больше денег из бюджета. Рост числа зараженных вирусом иммунодефицита человека произойдет из-за вхождения в состав страны новых территорий. Об этом 7 мая заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

    Теперь в статистику нужно добавить ВИЧ-инфицированных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А значит придется увеличить закупку препаратов для больных.

    «У нас прибавляется число ВИЧ-инфицированных из-за новых территорий. Там, конечно, трудно сказать, сколько людей встанут на лечение, потому что часть может уехать на Запад. Это еще один момент, который требует увеличения бюджета на закупку лекарств где-то в полтора раза», — сообщил Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Эксперт считает, что вопрос об увеличении затрат на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных Дума рассмотрит уже при утверждении бюджета страны на следующий год.

    Между тем еще полгода назад Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции — 3,9% из 1,5 миллиона новых случаев заражения в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

    Ранее президент Владимир Путин по итогам поездки в новые регионы заявил, что их жители ездят на старых машинах, что говорит об их низких доходах, при этом цены там высокие. Он потребовал, чтобы правительство обратило внимание на этот дисбаланс и помогло людям.

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