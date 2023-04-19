«Столько Жигулей давно не видел». Путин рассказал о скромных доходах жителей новых регионов

Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Херсонскую область и Луганскую народную республику. Он отметил, что жители этих регионов ездят на старых машинах, что говорит об их низких доходах, при этом цены там высокие.



«Я такого количества стареньких автомобилей – «Лад» и «Жигулей» – давно уже не видел. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли. Конечно, везде по-разному, но то, что я видел, а мы расстояния больше проехали, там все убрано, аккуратно, чистенько. Это означает, что люди там проживают трудолюбивые, дисциплинированные. Но им нужна реальная помощь», – сказал Путин 19 апреля на совещании с правительством.

