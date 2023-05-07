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    «Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе

    12 сложных вопросов расставят всё по местам

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    Цитаты из этого теста вам будет приятно вспомнить!
    Цитаты из этого теста вам будет приятно вспомнить!Скриншот: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 г.
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    Советское кино подарило нам не только уйму прекрасных сюжетов и невероятных сцен, но и сотни хлестких и запоминающихся фраз. Ими до сих пор можно козырнуть в компании, и ведь все наверняка всё поймут! Или не поймут? В этом тесте мы собрали 12 цитат из разных советских фильмов. Какие-то из них чрезвычайно популярны, а вот насчет других нас терзают смутные сомнения — подозреваем, что вы не сразу вспомните, в каком фильме они звучали (если вспомните вообще). Докажете обратное?

    «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?»

    «Я вся такая несуразная… Вся угловатая такая… Такая противоречивая вся!»

    «Мат, отдавайте пиджак».

    «Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе».

    «Не учи меня жить, лучше помоги материально».

    «Ходишь-ходишь в школу, а потом бац — вторая смена!»

    «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?» — «Да, испытывал… Он мне сказал: "Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!"»

    «Главное, чтобы костюмчик сидел».

    «Сдается мне, джентльмены, это была комедия».

    «Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…»

    «Вона, опять у нашего барина ипохондрия сделалась!»
    — «А, пора. Ипохондрия всегда на закате делается».

    «Козел ты, а не дама».

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    «Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе

    Кино вы обычно включали фоном и мало прислушивались.

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    «Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе

    Есть еще много фильмов, которые вы будете смотреть как в первый раз.

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    «Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе

    Вы постигли мудрость предков! По крайней мере, тех, что делали кино.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе

    Вы можете прожить целую жизнь, общаясь одними цитатами!

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    Цитаты из этого теста вам будет приятно вспомнить!
    Цитаты из этого теста вам будет приятно вспомнить!Скриншот: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 г.

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