Советское кино подарило нам не только уйму прекрасных сюжетов и невероятных сцен, но и сотни хлестких и запоминающихся фраз. Ими до сих пор можно козырнуть в компании, и ведь все наверняка всё поймут! Или не поймут? В этом тесте мы собрали 12 цитат из разных советских фильмов. Какие-то из них чрезвычайно популярны, а вот насчет других нас терзают смутные сомнения — подозреваем, что вы не сразу вспомните, в каком фильме они звучали (если вспомните вообще). Докажете обратное?
«Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе
12 сложных вопросов расставят всё по местам
7 мая 2023, 20:02
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«Вона, опять у нашего барина ипохондрия сделалась!»
Кино вы обычно включали фоном и мало прислушивались.
Есть еще много фильмов, которые вы будете смотреть как в первый раз.
Вы постигли мудрость предков! По крайней мере, тех, что делали кино.
Вы можете прожить целую жизнь, общаясь одними цитатами!