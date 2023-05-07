«Нашел фраера с тобой играть!» Угадайте культовое советское кино по одной фразе

Советское кино подарило нам не только уйму прекрасных сюжетов и невероятных сцен, но и сотни хлестких и запоминающихся фраз. Ими до сих пор можно козырнуть в компании, и ведь все наверняка всё поймут! Или не поймут? В этом тесте мы собрали 12 цитат из разных советских фильмов. Какие-то из них чрезвычайно популярны, а вот насчет других нас терзают смутные сомнения — подозреваем, что вы не сразу вспомните, в каком фильме они звучали (если вспомните вообще). Докажете обратное?