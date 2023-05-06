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    СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после взрыва «Нивы» в Ейске

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    В результате взрыва в автомобиле «Нива» в городе Ейске возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывного устройства (ст. 317, ч.1 ст.222.1 УК РФ). Об этом 6 мая сообщает Следственный комитет Краснодарского края.

    По предварительной информации, как пишет СК, утром на улице Мичурина сотрудники ДПС остановили «Ниву» для проверки документов. За рулем был 34-летний местный житель, который не только не стал показывать права, но и начал угрожать. Переговоры безуспешно продолжались несколько часов. При попытке группы захвата приблизиться к машине раздался взрыв. Мужчина погиб на месте. По предварительной информации, он сам собрал сдетонировавшее устройство.

    В результате происшествия никто не пострадал. Место происшествия было оцеплено, движение перекрыто, а жители соседних домов эвакуированы.

    Следователи и криминалисты при поддержке экспертов-взрывотехников и оперативных сотрудников спецслужб осматривают место происшествия и жилище погибшего мужчины, будет назначен полный комплекс судебных экспертиз.

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