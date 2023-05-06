В Ейске взорвалась «Нива» с водителем, который просидел в ней несколько часов

«Нива» взорвалась в городе Ейске Краснодарского края 6 мая. В результате погиб мужчина, просидевший в ней несколько часов.



Инцидент произошел на улице Мичурина, где утром автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водитель, как прокомментировал глава района Роман Бублик, забаррикадировался в машине и был в неадекватном состоянии, пишет 93.RU.



На место прибыли сотрудники силовых структур. Район оцепили, перекрыли движение и эвакуировали людей. При попытке приблизиться к «Ниве» раздался взрыв. Мужчина скончался. По предварительной информации, он сам собрал сдетонировавшее устройство.

