«Зениту» достаточно сыграть вничью со «Спартаком», чтобы стать чемпионом

Неожиданным поражением футбольного клуба «Ростов» со счетом 0:2 завершился матч 26 тура чемпионата России против «Факела». Эта игра имела важное значения для шансов «Зенита» завоевать чемпионство в матче со «Спартаком», который пройдет 7 мая в Петербурге на «Газпром Арене».



В случае победы над красно-белыми петербургский клуб окажется недостижимым для конкурентов и досрочно завоюет чемпионский титул.

Также существует шанс на титул в случае ничейного результата, но для этого ЦСКА не должен победить «Оренбург».

На счету «Зенита» на текущий момент 9 чемпионских титулов. Завоевание десятого чемпионства позволит сине-бело-голубым нанести вторую звезду на эмблему.