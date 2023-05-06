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    «Зениту» достаточно сыграть вничью со «Спартаком», чтобы стать чемпионом

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    6 комментариев

    Неожиданным поражением футбольного клуба «Ростов» со счетом 0:2 завершился матч 26 тура чемпионата России против «Факела». Эта игра имела важное значения для шансов «Зенита» завоевать чемпионство в матче со «Спартаком», который пройдет 7 мая в Петербурге на «Газпром Арене».

    В случае победы над красно-белыми петербургский клуб окажется недостижимым для конкурентов и досрочно завоюет чемпионский титул.

    Также существует шанс на титул в случае ничейного результата, но для этого ЦСКА не должен победить «Оренбург».

    На счету «Зенита» на текущий момент 9 чемпионских титулов. Завоевание десятого чемпионства позволит сине-бело-голубым нанести вторую звезду на эмблему.

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    Комментарии 6

    Гость06 Мая 2023 в 21:57
    Бойкот.
    Нет Фан-уйди.
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