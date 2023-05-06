Новые иноагенты и теракт против Захара Прилепина: новости СВО за 6 мая

Кадр с места покушения на Прилепина

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 мая 2023 года.

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Минюст РФ внес в реестр иноагентов Георгия Албурова и Марию Певчих из ФБК*. Они известны как соратникаи Алексея Навального.

Обмен пленными

Минобороны РФ отчиталось о том, что в страну вернулись трое летчиков. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, сообщил, что в Украину вернулись 45 военных.

— В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщили в военном ведомстве.



Покушение на Захара Прилепина

В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя, политика и известного патриотического блогера Захара Прилепина. Водитель погиб, сам писатель ранен. Следственный комитет квалифицировал подрыв как теракт, мужчину, который может причастен, уже задержали.