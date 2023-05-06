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    Майора юстиции из Приморского УМВД суд отправил под домашний арест по делу о взятке

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    Суд в Петербурге отправил под домашний арест главу отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции по Приморскому району Олега Полежаева. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба судов города.

    Полежаев проходит обвиняемым по делу о получении взятки в крупном размере (пятая часть 290 статьи УК РФ). Следствие просило для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

    «Суд удовлетворил ходатайство защиты и обвиняемого. Следствию отказал. Срок домашнего ареста — 3 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

    Доказательств того, что майора юстиции необходимо изолировать в спецучреждение, предоставлено не было. Напротив, у Полежаева есть прочные социальные связи, он социально обустроен и ранее не был судим.

    «Фонтанка» сообщала, что 32-летнего Олега Полежаева взяли у рынка на улице Ильюшина после передачи денег. По версии следствия, следователь обещал за эту сумму закрыть глаза на причастность к некоему преступлению взяткодателя, а также гарантировал, что дело, которое находится в его ведении, вообще не дойдет до суда. Во время задержания мужчина пытался избавиться от улик и сбежать от коллег, но не смог. Он оказал сопротивление сотрудникам УСБ, после чего к нему применили спецсредства.

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    ЮстицияВзяткаДомашний арест
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