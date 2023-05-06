Пострадавшего от осколков в Шебекино доставили в больницу. Стреляли по центру города

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения. Об этом 6 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, под обстрел попал самый центр города. В результате ранило мужчину. С осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча его доставили в больницу в тяжелом состоянии.



Также здания получили повреждения. «Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены 5 машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории», — сообщил Гладков.