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    Пострадавшего от осколков в Шебекино доставили в больницу. Стреляли по центру города

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    В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения. Об этом 6 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, под обстрел попал самый центр города. В результате ранило мужчину. С осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

    Также здания получили повреждения. «Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены 5 машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории», — сообщил Гладков.

    О новом обстреле Шебекино стало известно около полудня 6 мая.

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    Обстрел ШебекиноБелгородская область
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