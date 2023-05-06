В Белгородской области обстреливают Шебекино. Есть пострадавший

В Белгородской области идет обстрел города Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале 6 мая рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадал один человек.



«Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте», — сообщил губернатор и добавил, что позже предоставит дополнительную информацию о происшествии.

Ранее женщина получила осколочные ранения при обстреле села Щетиновка в Белгородской области.