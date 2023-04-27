Губернатор Гладков: Женщина получила осколочные ранения при обстреле под Белгородом

Село Щетиновка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины: есть разрушения и пострадавшая. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряд повредил крышу корпуса сельхозпредприятия. Осколками посекло фасад здания, выбиты окна, досталось технике. На место выехали оперативные и аварийные службы.
«По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается», — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.
Накануне губернатор сообщал об обстреле посёлка Красное Шебекинского городского округа. В результате в двух домовладениях были выбиты окна, посечены фасады. Население не пострадало.