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    Губернатор Гладков: Женщина получила осколочные ранения при обстреле под Белгородом

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    Село Щетиновка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины: есть разрушения и пострадавшая. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, снаряд повредил крышу корпуса сельхозпредприятия. Осколками посекло фасад здания, выбиты окна, досталось технике. На место выехали оперативные и аварийные службы.

    «По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается», — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.

    Накануне губернатор сообщал об обстреле посёлка Красное Шебекинского городского округа. В результате в двух домовладениях были выбиты окна, посечены фасады. Население не пострадало.

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