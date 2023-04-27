Губернатор Гладков: Женщина получила осколочные ранения при обстреле под Белгородом

Село Щетиновка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины: есть разрушения и пострадавшая. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, снаряд повредил крышу корпуса сельхозпредприятия. Осколками посекло фасад здания, выбиты окна, досталось технике. На место выехали оперативные и аварийные службы.

«По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается», — рассказал Гладков в своём телеграм-канале.