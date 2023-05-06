Змеи, клещи, ожоги, вас проткнули шампуром. Как спасать себя и других от «шашлычных» травм и болезней

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во время отдыха на природе может случиться всякое: отравление шашлыком, укусы змеи и клеща, ожоги, порезы. «Фонтанка» вместе с врачами Мариинской больницы, дважды лучшим терапевтом Петербурга, заведующей терапевтическим отделением Натальей Гончар и заведующим отделением скорой помощи Михаилом Митичкиным рассказывает, как правильно оказать первую помощь, куда ехать и что категорически нельзя делать.



Меня укусила змея: инструкция

Что иметь при себе на этот случай: большое количество питьевой воды, обезболивающие и антигистаминные препараты, бинт.



При встрече со змеей первое, что нужно сделать: успокоиться, не суетиться, не дергать руками-ногами, не подавать признаков того, что вы боитесь. Змея сама вас боится и нападает тогда, когда человек ей угрожает.



Если вас все же укусила змея, первое, что надо сделать — обездвижить укушенную конечность, как при переломе: наложить шину или палку и перемотать первыми подручными средствами.

Если есть проточная вода, ей надо промыть рану. Если произошло какое-то загрязнение, и в рану попала грязь или песок, промыть надо обязательно. Первые 10–15 минут после укуса необходимо отсосать яд из ранки. Как это делать: обхватываете укус губами, отсасываете и как можно быстрее сплевываете и промываете рот, чтобы не заразиться самим и чтобы не получить ожоги в ротовой полости. Нужно дать укушенному обезболивающие препараты (нурофен, ибупрофен, анальгин и антигистаминные препараты). Пострадавшему надо давать как можно больше пить чистой питьевой воды, чтобы из организма быстрее вышли токсины.

«Змеиный яд метаболизируется в печени и выводится с почками, поэтому нужно большое количество жидкости — чем больше, тем лучше. Мы уменьшаем концентрацию яда, и тем быстрее он выходит из организма», — поясняет Наталья Гончар.



Важный момент: если вас укусила змея на юге, нельзя отсасывать яд, потому что он носит нервно-токсический характер. И даже маленькие дозы, которые попали в полость рта, могут вызвать неврологическую симптоматику. «В наших же районах, если мы говорим про Петербург и Ленобласть, это чаще всего гадюки, и яд из раны отсасывать можно», — говорит Гончар.



Если во рту человека, который оказывает помощь и отсасывает яд, есть повреждение слизистых, яд может всосаться, Однако если отсасывать яд быстро, сразу же сплевывать и промывать водой, то концентрация будет минимальной.





Что нельзя делать при укусе змеи: — Разрезать рану. Это увеличит площадь поражения и будет способствовать распространению яда.



— Прижигать рану. Это вызовет ожог.

— Обрабатывать рану антисептиками — от этого не будет толку.

— Накладывать жгут на конечность, как это делают при кровотечении. Это может привести к некрозу, гангрене и последующей ампутации конечности.

— Употреблять алкоголь. Он является ядом для печени и только ухудшит состояние пострадавшего.

«Если нет никакой симптоматики: покраснения, болей и невралгической симптоматики, требуется наблюдение, а срочное обращение в больницу не нужно. Если человек пожилой, имеющий коморбидные патологии (сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний\ синдромов или психических расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени. — Прим. ред.), если пострадавший — ребенок, ослабленный человек — надо ехать в больницу», — объясняет Гончар.



Куда ехать при укусе змеи Противозмеиная сыворотка есть в любой больнице, поэтому вам — в ближайшую. Узнать, в какую именно, можно по номеру 112. В медучреждении вам пропишут дезинтоксикационную терапию, «прольют» растворы, которые уменьшат концентрацию, купируют аллергические реакции.

Я получил ожог от мангала\костра. Что делать? Что иметь при себе на этот случай: большое количество питьевой воды, спрей или крем от ожогов (пантенол), антигистаминные и обезболивающие препараты. Что стоит знать: если вы прикоснулись к мангалу, то площадь поверхности будет небольшая но ожог может быть глубоким.

«Первое, что мы делаем при любом ожоге: прекращаем воздействие с высокой температурой. Устраняемся от костра или мангала. Если огонь на одежде — погасить и освободить все поврежденные участки кожи от соприкасающихся материалов: от одежды, украшений, часов», — говорит Гончар.

Обожженный участок необходимо промыть холодной водой, Это допустимо, если не повреждены кожные покровы. Если есть с собой противоожоговый спрей, надо воспользоваться им. Дать пострадавшему обезболивающие препараты (нурофен, ибупрофен, анальгин и антигистаминные препараты).

Если ожог несильный, поверхностный, к врачу обращаться не надо. Если ожог глубокий, распространенный, повысилась температура тела, необходимо обратиться к врачу. Что нельзя делать при ожоге: — Вскрывать пузыри.

— Прикладывать холод. Это ухудшает кровоснабжение и может ухудшить ситуацию. — Обрабатывать ожоги мазями, маслами и народными средствами, а также обрабатывать ожоги спиртовыми антисептиками — станет только хуже.

«Если на металле, которым поранился человек, есть ржавчина, ситуация становится более опасной: надо обратиться к врачу и сделать прививку от столбняка», — поясняет глава терапевтического отделения Мариинской больницы. Обратиться можно в любое медучреждение — противостолбнячная сыворотка есть везде, и любой доктор может обработать рану.

Я отравился шашлыком: что делать? Что надо иметь с собой на этот случай: большое количество питьевой воды, сорбенты (смекта, активированный уголь).



Признаки отравления: тошнота, рвота, повышение температуры и нарушение стула.

Первая помощь пострадавшему: обильное питье (впрочем, это необходимо при любой интоксикации) — чем больше, тем лучше.



Если пострадавшему не помогли сорбенты, назначаются антибактериальные препараты. В этом случае необходимо обратиться к врачу, подчеркивает эксперт. Везите пострадавшего в любое учреждение, в том числе и поликлинику по месту жительства. Помощь при отравлении шашлыком может оказать любой участковый врач или педиатр. По результатам обследования и посева доктора могут направить в инфекционную больницу. Но в 98 % случаев справится обычный доктор.

Меня укусил клещ: что делать?



Что надо иметь с собой на этот случай: пинцет (или другое захватывающее устройство), банку или емкость для клеща, спрей от клещей (тогда и пинцет может не понадобиться), спиртовой раствор для обработки рук и раны.



«К любой прогулке на природу надо подготовиться: вся поверхность тела должна быть закрыта одеждой. Обнаженных участков на теле быть не должно: головной убор, штанины заправлены в обувь, длинные рукава», — объясняет Гончар, как минимизировать шансы, что этот раздел текста вам пригодится. Кроме того, необходимо обработать одежду специальными средствами от клещей. В лесу не рекомендуется лежать или садиться на траву. После возвращения с прогулки необходимо снять одежду и осмотреть тело.



«Клещи вызывают два вида заболеваний: энцефалит и боррелиоз. Энцефалит не лечится, но любой желающий может пройти профилактическую вакцинацию от этого заболевания. Это можно сделать по ОМС. Боррелиоз, в свою очередь, лечится антибиотиками», — рассказывает Михаил Митичкин.



Если клещ вас укусил, можно вытащить его самостоятельно пинцетом или другим захватывающим устройством. Руки перед этим обработайте спиртовым раствором. Тело клеща надо захватывать как можно ближе к головке, Вытащить насекомое необходимо вместе с головкой, чтобы рана не загноилась.

Если голова клеща оторвалась и осталась в теле, ее надо, как занозу, вытащить иголкой. Рану обработайте спиртовым раствором.

Клеща после извлечения не выкидывайте: положите его в банку или бутылку и в течение суток отвезите насекомое в лабораторию на анализ.

При укусе клеща необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить энцефалит и боррелиоз.