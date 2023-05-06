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    «Горько смотреть!» Что осталось от сгоревшего наследия ЮНЕСКО в научном городке под Петербургом

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    Руины исторического памятника «Дом Орбели» в Павлово Всеволожского района Ленинградской области показал подписчик группы «Колтуши навсегда». Пожарные тушили его почти два часа.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сигнал о пожаре на улице Букова поступил незадолго до семи часов вечера 5 мая. К девяти часам вечера силами шестнадцати человек возгорание ликвидировали.

    Здание не эксплуатируется, пострадавших нет.

    телеграм-канал КОЛТУШИ НАВСЕГДА

    «Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района», — уточнили в ведомстве. Проверку организовала прокуратура.

    Здание, в котором жил физиолог, один из создателей эволюционной физиологии, академик Леон Орбели, построено в 1935 году. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. С 1998 года на него было выдано охранное свидетельство. Местные жители помнят табличку с планами на ремонт.

    Научный городок Павлова находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Сгоревший дом был среди его объектов. К слову, дом и самого Павлова был законсервирован и ожидал реставрации, но также сгорел в апреле 2017 года.

    © Фонтанка.Ру

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