Огонь в федеральном объекте культуры под Петербургом обуздали на 180 «квадратах»

Прокуратура заинтересовалось пожаром в доме Орбели в Павлово Всеволожского района. Историческое здание с планами на ремонт горело по всей площади, сообщает правительство Ленобласти 5 мая.
Проверку по факту возгорания организовала Всеволожская городская прокуратура. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
В телеграм-канале правительства сообщают, что к половине девятого часа вечера пожар локализовали на площади в 180 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделение тушили здание по всей площади. Информации о пострадавших не поступало.
Дом был построен в 1935 году. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, выдано охранное свидетельство. Местные жители отмечают плачевное состояние здания и табличку с планами на ремонт.